Рекомендаційний сервіс TripAdvisor опублікував оновлений список кращих музеїв світу. Перше місце користувачі сервісу присудили нью-йоркському Метрополітен-музею (США). Музей заснувала в 1870 році група американських бізнесменів. У постійній колекції знаходиться понад два мільйони творів мистецтва, серед них картини, гравюри та фотографії.
На другому місці в списку – Національний музей Другої світової війни в Новому Орлеані (США), який приваблює відвідувачів численними інтерактивними експонатами. Третю і четверту сходинки ділять паризький Музей образотворчого мистецтва Орсе і Чиказький інститут мистецтв. Російський Ермітаж користувачі TripAdvisor розмістили на п'яте місце. Рейтинг заснований на кількості позитивних відгуків про культурні об'єкти. У топ-10 також увійшли Національний меморіал і музей 11 вересня в Нью-Йорку, Національний музей антропології в Мехіко, Новий музей Акрополя в Афінах, Національний музей Прадо в Мадриді і Музей Вікторії і Альберта в Лондоні.