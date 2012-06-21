Американський портал Vulture склав рейтинг найкращих сценаристів усіх часів. У список увійшли сто драматургів світового кінематографа.
Лідером став автор фільмів «В джазі тільки дівчата», «Сансет-бульвар», «Втрачений уїк-енд» і «Свідок звинувачення» Біллі Уайлдер. Він написав сценарії до 79 картинам і був режисером 27 стрічок. Біллі Уайлдер отримав шість «Оскарів» і помер в 2002 році у віці 95 років.
Друге місце розділили брати Ітан і Джоел Коени, які написали сценарії до своїх фільмів «Фарго», «Старим тут не місце» «Бартон Фінк», «Перехрестя Міллера» і «Великий Лебовські».
На третьому рядку – Роберт Таун, який працював над «Китайським кварталом», «Якудза», «Фірмою» і двома першими бойовиками франшизи «Місія: нездійсненна».
До першої десятки також увійшли Квентін Тарантіно (режисера відзначили за сценарії до його «Скажених псів», «Кримінальному чтива» і «Безславних ублюдками»), Френсіс Форд Коппола ( «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні»), Вільям Голдман ( «Буч Кессіді і Санденс Кід »), Чарлі Кауфман (« Бути Джоном Малковичем »,« Вічне сяйво чистого розуму »), Вуді Аллен (« Енні Холл »), Нора Ефрон (« Силквуд ») і Ернест Леман (« На північ через північний захід »).
Завершує рейтинг 38-річний Джордан Пив, автор сценарію і режисер хоррора 2017 року «Геть».