Фахівці з Центру контролю і профілактиці захворювань (CDC) з'ясували, що 40 % усіх випадків раку, виявлених у США, могли бути викликані або самим ожирінням, або іншими причинами, що сприяють появі зайвої ваги. Таким чином, дотримання здорового способу життя є основним засобом профілактики злоякісних пухлин. Про це повідомляється на сайті MedicalXpress.
У дослідженні взяло участь 630 тисяч американців з діагнозом рак. Вчені виявили зв'язок між ожирінням і 13 видами злоякісних пухлин, включаючи рак мозку, стравоходу, молочної залози, щитовидної залози, жовчного міхура, шлунка, печінки, підшлункової залози, нирок, яєчників, матки, товстої кишки і множинну мієлому. Ці різновиди склали 40 % усіх випадків раку, зареєстрованих в 2014 році в США.
Кількість випадків раку, пов'язаного з ожирінням, збільшилася на сім відсотків у період між 2005 і 2014 роками. Кількість хворих на рак товстої кишки знизилося на 23 %, що пов'язано з ранньою діагностикою передракових станів.
Згідно із заявою Лізи Річардсон (Lisa Richardson), директора відділу профілактики та контролю за раковими захворюваннями CDC, втрата ваги може зменшити ризик злоякісних новоутворень.