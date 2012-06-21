У листопаді середній розмір пенсії в Україні порівняно із січнем цього року збільшився на 41,1% і становить 2447,95 гривні.
Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду України, передає УНІАН.
Як зазначають, за січень-листопад цього року Пенсійний фонд забезпечив виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі в усіх регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та непідконтрольних територій Донбасу).
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У прес-службі додали, щомісячне фінансування виплат здійснюють відповідно до графіків поденно фінансування виплати пенсій.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розробляють механізм для підвищення пенсій людям з великим трудовим стажем, які через економічну ситуацію протягом усього життя отримували низькі зарплати.