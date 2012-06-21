Закатований тоталітарним режимом полум’яний українець-патріот, блискучий поет і журналіст Василь Симоненко помер 13 грудня 1963 року. Традиційно в грудні конкурсна комісія називає лауреатів літературної премії його імені.
Цьогоріч ними визнані в номінації «За кращу першу поетичну збірку» — Олена Задорожна (м. Полтава) за збірку поезій «Той, що зумів воскреснути»; в номінації «За кращий художній твір» — Наталія Доляк (м. Вінниця) за роман «Загублений між війнами». Премія встановлена Черкаською обласною радою, обласною державною адміністрацією за підтримки Національної спілки письменників України, Черкаської обласної організації НСПУ, Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка та Ліги українських меценатів.