Споживачі неодноразово стикалися з вивісками аптек та аптечних мереж, які містили в назві слова «низькі ціни», «оптові ціни», «соціальний», «доступний» тощо. Такі назви можуть вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу, наголошує МОЗ.

Для убезпечення громадян та встановлення справедливих ринкових умов було ухвалено постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Відтепер на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу не дозволено вказувати рівень або іншу ознаку цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі. Не можна вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення. Крім того, не допускається порівняння з іншими аптечними закладами.