Посольство Росії в США змінило адресу: на вуличному вказівнику біля воріт дипмісії РФ у Вашингтоні урочисто відкрили табличку з новою назвою Boris Nemtsov Plaza (площа Бориса Нємцова). Рішення про перейменування вулиці було ухвалено одностайно на засіданні сесії міської ради Вашингтона на початку лютого, повідомляє газета Washington Post. На церемонію відкриття площі Нємцова, яка відбулася 27 лютого, прийшли сенатор Марко Рубіо, який ініціював перейменування, голова Гельсінської комісії США сенатор Роджер Уїкер, сенатор Рон Джонсон, представники міської влади Вашингтона. Російські дипломати до церемонії не приєдналися, зазначає американське видання. «Російське керівництво, використовуючи репресії, почало тягнути цю горду країну, Росію, у темне минуле, і продовжує це робити. Це і є відповідь на запитання, чому їх тут немає», — пояснив «Голосу Америки» Роджер Уїкер.
Російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова було вбито три роки тому в самому центрі Москви напередодні оприлюднення доповіді «Путін і війна», у якій він збирався викласти докази участі російської армії у війні на Донбасі й причетності до цього особисто Володимира Путіна. Суд визнав винними у вбивстві Бориса Нємцова п’ятьох чеченців, яких було засуджено до тюремного ув’язнення термінами від 11 до 20 років. Проте справжнього замовника вбивства слідство не назвало.
На Заході переконані: до вбивства опального політика причетне найвище керівництво Росії, саме тому імена справжніх убивць Нємцова не назвуть доти, доки в цій країні не зміниться влада. Тож США вдалися до улюбленого дипломатичного прийому часів холодної війни — перейменування вулиць американських міст на честь політичних діячів, яких переслідують недемократичні режими їхніх країн. Це своєрідне нагадування тим політичним лідерам, які придушують свободу слова і зібрань, кидають у тюрми і вбивають інакодумців, тримають свій народ у лабетах брехливої пропаганди, про те, що цивілізований демократичний світ добре знає про їхні злочини і зробить усе, аби викрити їх. Свого часу американська влада вже перейменовувала площу біля будівлі колишнього радянського посольства у США на площу Академіка Андрія Сахарова, а перехрестя біля житлового комплексу радянських дипломатів у Нью-Йорку — на площу дисидента Натана Щаранського.
До такого самого дипломатичного тролінгу путінської Росії, яка розгорнула проти України збройну агресію, вдається тепер і Київ. У 2015 році столичну вулицю Панфіловців, де розташоване консульство РФ, було перейменовано на вулицю Добровольчих батальйонів. Аби щоразу нагадувати російським дипломатам, що навалу «іхтамнєтів» на Донбасі зупинять тисячі мужніх українських воїнів.
До речі, у російському МЗС зміни в адресі своєї дипломатичної установи ігнорують і вказують колишню назву вулиці. Посольство Греції, будівля якого також розташована на тій самій вулиці в Києві, вказує у своїй адресі вулицю Добровольчих батальйонів, стару назву пише в дужках.
Попри те що Москва намагається старанно вдавати, що її не обходить перейменування вулиць у Вашингтоні й Києві, можна стверджувати, що такі дипломатичні кроки доволі дієві. Адже гібридна війна, яку Росія веде проти цінностей демократичного світу, потребує гібридних відповідей.