Відповідно до вимог статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 01 серпня 2017 року Правління Національного банку України прийняло рішення №490-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «КБ «Гефест» (далі – ПАТ «КБ «Гефест») до категорії неплатоспроможних». ПАТ «КБ «Гефест» не забезпечило виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України у частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру, не меншого ніж 200 мільйонів гривень, у строк до 11 липня 2017 року.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Розмір регулятивного капіталу ПАТ «КБ «Гефест» на 31 липня 2017 року був меншим однієї третини від мінімального рівня.
З огляду на зазначене та відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
ПАТ «КБ «Гефест» було створене наприкінці 2013 року. Зважаючи на кризові явища в економіці, банк фактично не здійснював активної діяльності та станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не мав жодних зобов’язань перед клієнтами.