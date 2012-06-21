Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.
У 2017 році споживча інфляція зросла до 13,7% і, таким чином, перевищила ціль Національного банку 8% ± 2 в.п., встановлену Основними засадами грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу.
Прискорення інфляції порівняно з 2016 роком (12,4%) відбулося насамперед через дію чинників, на які інструменти грошово-кредитної політики мають обмежений вплив. Зокрема, на показниках інфляції суттєво позначилося скорочення пропозиції окремих видів продовольчих товарів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (насамперед, м’ясні та молочні). Також на зростанні цін відобразилося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, та стрімке відновлення споживчого попиту.
Крім того, наприкінці року посилилися коливання обмінного курсу гривні та відбулося суттєве пом’якшення фіскальної політики, у тому числі через різке підвищення пенсійних виплат та нерівномірне витрачання бюджетних коштів. Відповідно, посилився й фундаментальний інфляційний тиск, про що свідчить прискорення базової інфляції до 9,5% в грудні та високі інфляційні очікування. У результаті відхилення інфляції від цілі було більш значним, ніж очікував Національний банк в Інфляційному звіті за жовтень 2017 року, повідомляє прес-служба НБУ.