Рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вищим за поточний прогноз Національного банку України на рівні 9,1%, що може змусити Нацбанк застосовувати жорсткішу монетарну політику.
Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба під час традиційної наради з керівниками найбільших банків, тиск тимчасових факторів спровокував в Україні зростання цін на м'ясну і молочну продукцію, овочі і тютюнові вироби.
«Монетарна політика повинна реагувати на зміну фундаментальних чинників. Тому ми будемо уважно стежити, щоб ці тимчасові чинники не перетворилися на фундаментальні. Крім того, можуть реалізуватися інфляційні ризики в площині фіскальної політики. Якщо в результаті ми побачимо високі ризики неповернення інфляції до цільових орієнтирів, тоді будемо реагувати на це жорсткою монетарною політикою», — сказав пан Сологуб.