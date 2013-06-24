Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року.

З огляду на поліпшення інфляційних очікувань та прогноз подальшого уповільнення інфляції поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. Це важливий елемент забезпечення курсової стійкості за пом’якшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Оскільки динаміка першого півріччя була сприятливою, НБУ істотно поліпшив прогноз інфляції на цей рік — з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні. НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів, що обмежуватиме ціновий тиск, повідомляє пресслужба регулятора.