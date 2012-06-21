Представники громадських організацій, вчені, екологи, небайдужі громадяни об’єдналися заради недопущення підвищення рівня Олександрівського водосховища. Як неодноразово писав «УК», у разі реалізації таких намірів ДП НАЕК «Енергоатом» буде затоплено частину Національного природного парку «Бузький Гард» на річці Південний Буг, що є унікальною природною та історичною місцевістю України. Тож нині створено штаб опору запланованим діям енергетиків і оголошено про всеукраїнський збір підписів проти підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра.
Заступник голови громадської організації «Асоціація учасників і інвалідів АТО», один із ініціаторів створення штабу Олег Кравець звернув увагу, що підвищити рівень водосховища планують згідно з постановою Кабміну №552-р від 13 липня минулого року «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики». Однак цей нормативно-правовий акт суперечить Указу Президента України від 2009 року, за яким створено Національний парк «Бузький Гард».
«Ми не бачимо, щоб наш «Бузький Гард» втратив природоохоронну цінність, — висловився Олег Кравець. — Навпаки, щороку вчені діляться відкриттями, які вкотре доводять існування на острові Гардовий Бузько-Гардівської паланки Війська Запорозького. А екологи наполягають на збереженні природного розмаїття Національного парку. Тож вимагатимемо у вищих органів влади перегляду раніше ухвалених розпоряджень в інтересах жителів Миколаївщини та й усієї України».
Відомий природоохоронний активіст Олег Деркач зазначає, що «ми втрачаємо культурну спадщину, втрачаємо важливу рекреаційну територію. Загострюється питання техногенних ризиків: утричі збільшується площа водосховища, зростає навантаження на греблю й сейсмічність будівельного майданчика. Ще один ризик — досі держава не зробила нічого для унеможливлення диверсій на об’єктах, подібних Южно-Українській АЕС».
Також великою проблемою, за його словами, є осушення території: вже втрачено Куяльницький лиман, на очах зникає Тилігульський лиман. То Південний Буг — наступний на черзі?
Еколог і громадський діяч Олександр Малицький вказує, що в цій боротьбі за збереження природної спадщини потрібно зробити акцент на тому, що попереднє підвищення рівня водосховища до позначки 16 метра було незаконним, є відповідні рішення судів. Тож про які 20,7 метра може йти мова? А отаман козацької громади міста Миколаєва, представник ГО «Асоціація учасників і інвалідів АТО» Сергій Параскун запевнив, що козаки з усієї країни готові надати посильну допомогу в обстоюванні історичних пам’яток, які ризикують опинитися під водою після підвищення рівня водосховища.
Учасники проведеного з цього приводу круглого столу ухвалили за основу текст резолюції, який після доопрацювання пропонують схвалити всім жителям області. Згодом резолюцію із зібраними підписами та вимогами скасувати торішнє рішення направлять до Кабінету Міністрів та Верховної Ради.