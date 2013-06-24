Із перших днів війни у Слобожанській громаді Дніпровського району долучилися до волонтерського руху. Запалила серця місцевих активістка Катерина. Зібрала жителів та навчила плести маскувальні сітки і «кікімори».

Плести сітки її навчила сестра. Допомогла знайти перші матеріали. Дівчина швидко натренувалася і почала збирати місцевих. Каже: щодня приходило до 70 людей. Кожен бажав чимось допомогти.

«На початку війни я дуже нервувала, сидіти вдома було нестерпно. Потрібно було щось робити, чимось допомагати. Запропонувала місцевим приносити тканину і працювати для наших захисників. Написала у місцевий чат. Прийшло набагато більше людей – завдяки сарафанному радіо», – поділилася дівчина.

«Кікімори» почали плести приблизно через два місяці. Це дуже довгий і кропіткий процес, поділилася дівчина. Матеріали для них отримують з різних куточків України.

«У соцмережі опублікували пост, що нам потрібна мішковина. Почали приходити посилки з усієї країни. Один із пакунків важив 250 кг. Це нам надіслали чи то з Ірпеня, чи то з Бучі. Люди, які були в окупації, розуміють, наскільки це важливо», – підкреслила Катерина.

Військові високо оцінили маскувальні костюми. Кажуть: вони не гірше НАТОвських.

«Зателефонував снайпер, який отримав нашу «кікімору». Каже, що фахівець з Ізраїлю рекомендував снайперські маскувальні костюми від НАТО. А коштують вони близько 1,5 тис доларів. Хлопці показали йому фото в нашій «кікіморі». Він її наживо побачив та зробив висновок: беріть ці», – розповіла дівчина.

Катерина каже: запитів дуже багато. Потрібні лише вільні руки.

Приходять місцеві різного віку: і студентська молодь, і діти, і люди старшого віку. Постійний гість – 65-річна Ірина. Жінка вранці торгує на місцевому ринку, а вдень – йде допомагати. Плете сітки і кікімори майже без вихідних.

«На початку війни ми працювали з самого ранку і до комендантської години. Вона завжди була з нами. І нині увесь вільний час віддає благодійності», – розповіла Катерина.

Нещодавно фронт робіт збільшився – почали відшивати розгрузки. Знайшли лекала в інтернеті і зробили цілу партію.

«Спочатку ми не усвідомлювали, наскільки наша робота важлива. Думали, що це дрібниця, крапля в морі. Та потім зрозуміли: це наш вагомий внесок у перемогу», – зазначила Катерина.

«Творці перемоги» – рубрика Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вона – про людей, які наближають нашу перемогу. Кожен – на своєму фронті.