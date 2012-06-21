Правоохоронці Донеччини затримали кількох недавніх бойовиків проросійських незаконних збройних формувань, які зізнаються, що пішли прислужувати організаторам агресії, спокусившись на великі заробітки. У Краматорську одного з молодиків зупинили під час проходження контролю на пункті пропуску, а на іншого вдягли кайданки після перевірки отриманої на нього оперативної інформації.
«Обидва місцеві жителі пішли в лави бойовиків у травні 2014 року, підтримуючи ідею руского міра і сподіваючись заробити. Однак обіцяної плати так і не отримали, хоч чергували на блокпосту без зброї, здійснюючи незаконну перевірку автотранспорту і громадян. Вони виявляли людей, які мають проукраїнську позицію», — повідомили у головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області. Затриманим оголошено підозру за ч. 2. ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).
Такого самого горе-заробітчанина виявили поліцейські під час спеціальної перевірки у прифронтовому Торецьку. 39-річний громадянин добровільно приєднався до проросійських незаконних формувань у 2014 році, бо хотів поліпшити своє матеріальне становище. Отримавши зброю, він, виконуючи накази ватажка бойовиків, чергував на одному з блокпостів, де перевіряв документи й багаж водіїв і пасажирів автотранспорту.
Так і не дочекавшись обіцяного заробітку і зрозумівши, що його кинули, бойовик самовільно залишив недавніх спільників і подався в РФ. І там сувора реальність змуcила його повернутися до рідного міста. Якийсь час він сподівався уникнути відповідальності, проте українські правоохоронці виявили зловмисника і зібрали достатню кількість доказів його провини. Він відповідатиме за статтею КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.