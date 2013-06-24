Другий етап ринку землі, який розпочнеться із січня 2024 року, важливий для повоєнної відбудови держави та розвитку внутрішньої переробки.

На цьому наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час круглого столу «Ринок землі: очікування та реальність». Захід організувала Програма USAID АГРО.

За словами Дениса Башлика, українська земельна реформа комплексна, її продовжують і постійно аналізують. З наступного року чергові зміни у правилах ринку землі дадуть аграріям змогу укріпитись на своїх землях і розвивати тривалий бізнес, який вони не наважувалися впроваджувати на орендованих землях. На переконання Дениса Башлика, це дасть аграрному сектору нові вектори розвитку.

Він наголосив, що для ефективної й повноцінної роботи ринку землі Україна має перейти до масової оцінки земель, як це відбувається у всіх цивілізованих країнах, де ринок землі працює багато років, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.