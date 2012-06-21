У Запорізькій області з квітня 2015 року діє Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, що реалізує Менонітська асоціація економічного розвитку за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Перебіг упровадження проекту розглянула його наглядова рада, в роботі якої взяв участь заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький.
Проект спрямовано на посилення можливостей дрібних сільгоспвиробників, малих і середніх фермерських господарств Запорізької, Херсонської, Миколаївської й Одеської областей, підвищення рівня ведення господарської діяльності, стабільності й конкурентоспроможності. Він діятиме до березня 2021 року. Заплановано охопити 44 тисячі малих та середніх господарств, які вирощують плодоовочеву продукцію. Очікують, що учасники проекту колективно збільшать продаж плодоовочевої продукції до 50 тисяч тонн на 40 мільйонів доларів до кінця його чинності.
У секторі плодоовочівництва Запорізької області дрібні та середні фермерські господарства вирощують більшість овочів та фруктів, але все ще залишаються ізольованими від організованих ринків та системи поставок. Через залучення інвестицій у модернізацію виробництва, створення нових потужностей для зберігання й охолодження, післязбиральну доробку продукції, налагодження ринкових зв’язків малих, середніх підприємств область значно підвищить рівень якості сільськогосподарського ринку, доходу фермерських господарств та експорту.
У межах роботи наглядової ради її учасники виїхали до клієнтів. Вони відвідали ПП «Чорний» у Кам’янсько-Дніпровському районі. Це підприємство власним коштом будує логістичний центр охолодження й продажу овочів за кордон, а Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва надав гроші на придбання відповідного обладнання. Його налагодять цього року.
Члени наглядової ради побували в ТОВ СПП «Лана» в Михайлівському районі. Для втілення свого проекту логістичного центру з можливістю охолодження, короткочасного і тривалого зберігання 3,5 тисячі тонн овочів і фруктів на рік підприємство отримало від Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва грант на умовах співфінансування.
Логістичний центр використовуватимуть для охолодження і зберігання продукції, яку виростили дрібні й середні виробники області. На новому об’єкті передбачено миття, сортування, пакування овочів і фруктів. У перспективі передбачено переробку продукції — сушіння, соління й консервування. Овочесховище стане центром формування великих партій різноманітної продукції для оптового продажу торговельним мережам, іншим споживачам. Будівництво та налагоджування обладнання планують завершити у жовтні 2017 року.
Засідання наглядової ради проекту відбулося й у Таврійському державному агротехнологічному університеті (м. Мелітополь). Присутнім презентували робочий план дій Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва на 2017—2018 роки. Підбиваючи підсумки, менеджер проекту Дмитро Ніколаєв наголосив, що грантові кошти спрямовано на розвиток не одного конкретного підприємства, а цілого регіону, де вирощують продукцію дрібні й середні виробники. Значення логістики часто недооцінюють, звідси втрати і зниження прибутковості бізнесу. Побудова ефективної логістичної системи — вагомий чинник збільшення рентабельності виробництва. Холодна логістика — той вид бізнесу, який сприяє оптимізації бізнес-процесів між усіма учасниками ланцюга постачання і виводить його на якісно інший рівень з новими можливостями.