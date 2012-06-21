У Запорізькій області з квітня 2015 року діє Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, що реалізує Менонітська асоціація економічного розвитку за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Перебіг упровадження проекту розглянула його наглядова рада, в роботі якої взяв участь заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький.

Проект спрямовано на посилення можливостей дрібних сільгоспвиробників, малих і середніх фермерських господарств Запорізької, Херсонської, Миколаївської й Одеської областей, підвищення рівня ведення господарської діяльності, стабільності й конкурентоспроможності. Він діятиме до березня 2021 року. Заплановано охопити 44 тисячі малих та середніх господарств, які вирощують плодоовочеву продукцію. Очікують, що учасники проекту колективно збільшать продаж плодо­овочевої продукції до 50 тисяч тонн на 40 мільйонів доларів до кінця його чинності.

У секторі плодоовочівництва Запорізької області дрібні та середні фермерські господарства вирощують більшість овочів та фруктів, але все ще залишаються ізольованими від організованих ринків та системи поставок. Через залучення інвестицій у модернізацію виробництва, створення нових потужностей для зберігання й охолодження, післязбиральну доробку продукції, налагодження ринкових зв’язків малих, середніх підприємств область значно підвищить  рівень якості сільськогосподарського ринку, доходу фермерських господарств та експорту.

У межах  роботи наглядової ради її учасники виїхали до клієнтів. Вони відвідали  ПП «Чорний» у Кам’янсько-Дніпровському районі. Це підприємство власним коштом будує логістичний центр охолодження й продажу овочів за кордон, а Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва надав гроші на придбання відповідного обладнання. Його налагодять цього року.

Члени наглядової ради побували в ТОВ СПП «Лана» в Михайлівському районі. Для втілення свого проекту логістичного центру з можливістю охолодження, короткочасного і тривалого зберігання 3,5 тисячі тонн овочів і фруктів на рік підприємство отримало від Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва грант на умовах співфінансування.

Логістичний центр використовуватимуть для охолодження і зберігання продукції, яку виростили дрібні й середні виробники області. На новому об’єкті передбачено миття, сортування, пакування овочів і фруктів. У перспективі передбачено переробку продукції — сушіння, соління й консервування. Овочесховище стане центром формування великих партій різноманітної продукції для оптового продажу торговельним мережам, іншим споживачам. Будівництво та налагоджування обладнання планують завершити у жовтні 2017 року.

Засідання наглядової ради проекту відбулося  й у Таврійському державному агротехнологічному  університеті (м. Мелітополь). Присутнім  презентували робочий план дій Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва на 2017—2018 роки. Підбиваючи підсумки, менеджер проекту  Дмитро Ніколаєв наголосив, що грантові кошти спрямовано на розвиток не одного конкретного підприємства, а цілого регіону, де вирощують продукцію дрібні й середні виробники. Значення логістики часто недооцінюють, звідси втрати і зниження прибутковості бізнесу. Побудова ефективної логістичної системи — вагомий чинник збільшення рентабельності виробництва. Холодна логістика — той вид бізнесу, який сприяє оптимізації бізнес-процесів між усіма учасниками ланцюга постачання і виводить його на якісно інший рівень з новими можливостями. 