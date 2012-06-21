Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Степанцях Канівського району на Черкащині відкрили побутову майстерню. Нове підприємство «Фрезерок» облаштували в одному з приміщень ліцею. Воно надає послуги широкого спектра — від ремонту садового інвентаря до пошиття та ремонту одягу. І навіть більше — до виготовлення складних деталей до різних механізмів та споруд. У цьому місцевим майстрам допомагає новітній 3D-принтер.
Як розповіли в Черкаській агенції регіонального розвитку, проєкт допомогла втілити благодійна організація «МХП — громаді», надавши для цього половину необхідних коштів. Решта грошей, за умовами гранту, надійшли від ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції. Долучилися й дві громадські організації: черкаська громадська майстерня «Рreciouslab» та клуб науки «Кварк».
Заступник керівника згаданого фонду «МХП — громаді» Микола Єфремцев розповів, що активна Степанецька громада зуміла реалізувати міжнародний грант. На його думку, відкрита громадська майстерня це не просто підприємство з обслуговування населення, а громадський простір — нове явище, яке набуває популярності в світі. Цей простір уже насичений освітою, культурою, сучасними технологіями. Мине кілька років, і майстрів зі Степанців за їхні диво-вироби знатимуть не лише в цій громаді, а й далеко за її межами. Адже такі якісні вміння й послуги будуть цінуватися все більше. За допомогою комп’ютерних технологій у деяких країнах уже навіть зводять будинки.
Крім Степанецької, найближчим часом аналогічні майстерні стануть до ладу й у Медведівській та Єрківській громадах.