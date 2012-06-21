Не всі жарти бувають чогось варті. До цієї прописної істини не дослухалася молодиця з Тернопілля. Її притягнули до адміністративної відповідальності за неправдивий виклик поліцейських.
Жінка під вигаданим іменем повідомила правоохоронців, що центральною дорогою одного із селищ авто керує водій у нетверезому стані. У поліції на цей вечірній сигнал зважили відразу ж, і на місце події з райцентру виїхала група швидкого реагування. Але під час перевірки з’ясувалося, що чоловік до чарки не заглядав. Тоді поліцейським уже довелося розшукати жінку, яка інформувала про нібито п’яного водія. За певний час молодиця вже пояснювала правоохоронцям, що свідомо звела наклеп на колишнього чоловіка, щоб хоч у такий спосіб йому помститися.
В управлінні Нацполіції в Тернопільській області нагадали, що за неправдивий виклик поліції, як і пожежної охорони, швидкої медичної допомоги чи аварійних служб, законодавство передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас правоохоронці закликають краян не викликати спеціальні служби задля жарту. Бо, виїжджаючи за неправдивими повідомленнями, вони можуть не встигнути вчасно надати допомогу тим, хто її справді потребує.