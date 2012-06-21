Дивна ситуація склалася у Запорізькій області. Вона спричинила конфлікт між місцевими підприємцями та Запорізькою митницею ДФС. Діяльність митників, «руки яких нічого не крали», призвела до того, що значна частина запорізьких підприємців віддала перевагу розмитненню товарів на інших митницях України. А це позбавило Запорізьку область відповідних надходжень до бюджету від податків та зборів. Щоб розібратися в ситуації й повернути підприємців, у Запоріжжі відбулася нарада за участю голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, фахівців митниці ДФС, правоохоронних, судових, контролюючих структур області, а також Держприкордонслужби України.
— Коли спілкуюся з нашими підприємцями, то прошу їх повертатися додому. Адже розмитнюючи товари в інших регіонах, вони насамперед зменшують надходження до обласного бюджету. Завдяки всеукраїнському експерименту, майже 50% коштів перевиконання митного плану спрямовують на відновлення доріг у регіоні, що для нас зовсім не зайве, — наголосив Костянтин Бриль. Він закликав митників «не ставити на коліна підприємців» і висловив упевненість, що пріоритетний напрям Запорізької митниці ДФС на нинішній рік — забезпечення максимального наближення митних процедур до європейських і світових стандартів, їх спрощення на всіх етапах, скорочення впливу людського чинника на результати митного контролю і створення привабливого інвестиційного клімату в регіоні.
Євген ПАНТЕЛЕЄВ
для «Урядового кур’єра»