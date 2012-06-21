Не впевнений, що житель одного із сіл Катеринопільського району на Черкащині, якого затримала поліція, колись читав оповідання Чехова. Однак вчинив саме так, як описує письменник в оповіданні «Зловмисник». Чеховський герой просто відкрутив гайку, якою залізничні рейки кріпляться до шпал, щоб використати її як грузило на риболовлі. Він зовсім не думав про те, що може спричинити велику аварію на залізниці.
Наш сучасний герой так само, не роздумуючи, поцупив металеві конструкції з автомобільного мосту в рідному селі, чим завдав збитків на суму понад 30 тисяч гривень. За протиправні дії він може потрапити за ґрати на три роки.
Місцеві поліцейські після одержання повідомлення про крадіжку частин автомобільного мосту довго не зволікали й вирушили на пошуки зловмисника. Слідчо-оперативна група почала пошукові дії з опрацювання місцевих пунктів приймання металобрухту. Поліцейські як у воду дивилися. В одному із приймальних пунктів сусіднього села впали в очі розшукувані деталі. Як повідомила приймальниця, ці елементи конструкції їй приніс житель сусіднього села. Оскільки ж у селі люди всіх знають, то й знайти його не стало великою проблемою.
Заставши 22-річного молодика зненацька, правоохоронці швидко почули й зізнання у скоєній крадіжці. Крадій пояснив, що деталі були «погано прикріплені», отож він їх і поцупив. Швиденько здав на металобрухт, за що одержав 40 гривень. Очевидно, підвела горезвісна звичка хапати все, що «погано прикріплене».
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадієві загрожує строк до 3 років позбавлення волі.