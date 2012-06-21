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У доісторичних людей був солідний арсенал дерев'яної зброї за допомогою якої вони полювали не лише на великих тварин, але й на птахів. У статті, опублікованій у журналі Nature Ecology & Evolution, німецькі та бельгійські вчені надали «переконливі докази того, що первісні люди були високоефективними мисливцями».

Палеонтологи з Центру еволюції людини і палеосередовища при Тюбінгенському університеті в Зенкенберзі (Німеччина) і Льєжського університету (Бельгія) поповнили доказову базу того, що «неандертальці булидосить технологічно підковані».

До знаменитих сенсаційних знахідок, так званих Шенінгенських списів, додався ще один артефакт — метальний спис довжиною 64,5 сантиметра.

Шенінгенські списи — найстаріша в світі повністю збережена дерев'яна зброя віком 300 тисяч років. Дерев'яні метальні списи епохи палеоліту були знайдені в 1994-1999 роках у неглибокій шахті з видобутку вугілля в Шенінгені, в Нижній Саксонії. Знахідку назвали сенсаційною: археологи прийшли до висновку, що неандертальці могли стріляти і вбивати на великій відстані.

Цю гіпотезу підтвердив недавній експеримент археологів з Каліфорнійського університету (США), в якому взяли участь шість атлетів — метальників списа.

Експеримент з точними копіями старовинної зброї показав: за допомогою такого списа ціль могла бути уражена на відстані до 20 метрів.

Чергову знахідку 2016 року — 264-грамовий метальний спис — палеонтологи з Німеччини і Бельгії називають надзвичайно ефективною і смертельною зброєю. Вони припускають, що створили ці списи представники людського виду Homo heidelbergensis — викопний європейський різновид людини прямоходячої. Але оскільки вид Homo heidelbergensis визнається не всіма антропологами, списи з Шенінгена часто називають зброєю неандертальців.

Зброя збереглася настільки добре, каже директор розкопок Джорді Серанджелі, що і зараз можна сказати, як вона була виготовлена, а потім використана. У вчених є очевидні докази того, що перед ними метальний спис з вражаючими для кам'яного віку характеристиками. Так, повідомляється в статті, в експериментальних кидках була зареєстрована середня максимальна швидкість 29,1 м / с на відстань ураження від 60 до 110 метрів.

«Це ефективна зброя на різних відстанях, зокрема при полюванні на водоплавних птахів», — каже вчений. Ця точка зору підтверджена кістками лебедів і качок, знайдених поряд зі списами.

На думку Ніколоса Конарда, палеонтолога з Тюбінгенського університету, аналіз артефактів змінює уявлення про неандертальців: «Вони контролювали ситуацію і насправді завжди точно знали, що роблять. З такою досконалою зброєю вони, швидше за все, були на вершині харчового ланцюга».

Крім того, доісторичні люди, ймовірно, використовували метальний спис, щоб вбивати диких коней та інших ссавців. Подібну зброю археологи знаходили в Північній Америці, Африці та Австралії. Однак, знайдені екземпляри, були значно молодші за Шенінгенські списи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»