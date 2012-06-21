Після тривалих перипетій столична влада нарешті знайшла можливість розпочати спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та подій Революції гідності. Він нагадуватиме прийдешнім поколінням про ціну здобутої для них свободи. І частина вулиці Інститутської, влучно перейменована на алею Героїв Небесної Сотні, стане саме таким місцем національної пам’яті.
Воно давно стало святим для кожного свідомого українця, перетворилося на місце прощі. «Усім очевидно, що ця земля належить Небесній Сотні за вищим, небесним правом», — наголосив Президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди вшанування безсмертного подвигу.
Щоправда, Президент мусив втрутитися у хитросплетіння земельних законів, щоб «розрубати гордіїв вузол, який заводив у глухий кут суперечки щодо власності на цю ділянку». «Я ухвалив рішення і оголошую невідкладним проект закону України про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», — підкреслив Президент.
Справа лише за об’єднанням зусиль суспільства і влади для якнайшвидшого проведення міжнародного конкурсу, розроблення проекту, початку й завершення будівництва.
Підтримує Президент і створення найближчим часом відповідного фонду. «Тут виступаю не лише ініціатором, а й першим спонсором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. Сподіваюся, мій приклад знайде багато послідовників», — закликав він усіх, кому дорога пам’ять про подвиг Небесної Сотні, долучатися до цієї справи.
Перед початком церемонії глава держави і його дружина вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та поставили лампадки біля місця загибелі патріотів на вулиці Інститутській, повідомляє департамент прес-служби АП. В урочистостях узяв участь і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»