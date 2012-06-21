Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На території Охтирського лісомисливського господарства розпочався перший в Україні експеримент зі знищення верхового короїда, який уже завдав і продовжує завдавати величезної шкоди лісовим насадженням не тільки Сумщини, а й багатьох інших регіонів країни та Європи.
Як розповів начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, місцеві лісівники проводять його спільно з представниками низки наукових закладів, зокрема, ДП «Харківлісозахист» та Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. Висоцького.
Суть експерименту – в заселенні під корою так званих мурахожуків (пестряка мурашиного), які поїдають верхового короїда і таким чином рятують дерева від всихання.
Тож цими днями до Охтирки із Харкова у спеціальних контейнерах прибула перша партія вирощених мурахожуків, які вже розпочали свою благородну «роботу».
Аби виростити таких рятівників, розпочато спільний проект Державного лісового агентства України та Генерального директорату лісового господарства Туреччини, який надав лабораторне обладнання – спеціальні контейнери і термостати, мікроскопи і бінокуляри, за допомогою яких проходить повний цикл вирощування комах.
Загалом на Сумщині короїдом вражені дерева на площі понад 1300 гектарів, а для експерименту обрано 80 – в Охтирському та понад 50 – у Кролевецькому районах. На кожному з них «працюватимуть» орієнтовно 3 тисячі комах.
Ціна такої боротьби – тисяча гривень на гектарі.
Якщо новинка спрацює, то її запровадять на інших ділянках. Хоча остаточний результат стане відомими дещо пізніше, науковці стверджують, що хижацькі позиції короїда значно ослабнуть уже протягом першого року популяції.
До слова, процес вирощування мурахожуків доволі тривалий, тож відразу одержати їх велику кількість практично неможливо: доводиться розраховувати на поступове нарощування «термінатрського поголів’я».