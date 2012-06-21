Опалення у трьох рівненських школах — №№18, 26 та 27 — модернізують завдяки кредитним коштам НЕФКО. Це міжнародна фінансова корпорація, яку утворили п’ять країн Північної Європи: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Усе — в межах інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах Рівного».
— Суть проекту в тому, щоб на умовах співфінансування з містом упровадити в школах заходи з енергозбереження (замінити вікна, утеплити стіни, фундаменти, дахи), які дають змогу не лише економити енергоресурси, отже бюджетні кошти, а й істотно знизять викиди в атмосферу. Адже основна місія НЕФКО — генерувати позитивний екологічний ефект. Кредитні ресурси західних позичальників місто поверне за 5 років, сплативши за користування лише 3%, — каже Роман Ширко.
Звісно, отримати дешевий кредит було непросто: рішенню передував прискіпливий енергоаудит об’єктів та розроблення бізнес-планів. Нині ж кредитну угоду укладено, оголошено тендер на виконання робіт, які розпочнуться одразу після опалювального сезону. А завершаться вже до кінця року. Якщо все буде успішно, в Рівного з’явиться можливість участі у більш вартісних проектах із залученням не лише кредитів, а й грантових коштів.
Реалізація цього майже 10-мільйонного задуму дасть змогу зекономити 1,6 мільйона гривень на рік за нинішніми тарифами.