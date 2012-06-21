На наближення південного циклону до території області, який спричиняє в Україні суттєве погіршення погодних умов аж до техногенних колапсів, миттєво відреагувала регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгенія Шахненка. За дорученням голови ХОДА Юлії Світличної скликано оперативний штаб за участю представників усіх служб, що відповідають за життєдіяльність області.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації розроблено та затверджено порядок взаємодії підрозділів Харківської облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг, ДП «Харківський облавтодор», Головного управління Національної поліції в Харківській області, Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Як повідомила начальник Харківського регіонального гідрометцентру Валентина Андрієнко, 6—7 січня в Харківській області очікується погіршення погодних умов. Вдень 6 січня та вночі 7-го ймовірний сильний сніг, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь. Потепління і зміна опадів на дощ можуть призвести до намерзання мокрого снігу на переохолодженій поверхні доріг, а до 9 січня температура знову знизиться до 5—10 градусів морозу.
Щоб за таких складних умов уникнути перебоїв в русі транспорту, в Службі автомобільних доріг Харківської області для обробки дорожнього покриття заготовили 77,7 тисячі тонни піску, 11,2 тисячі тонни солі, що становить 100 відсотків до плану.
Будь якої миті, за першою ж командою в роботу готові включитися 314 одиниць техніки, також створено 10-денний резервний запас пально-мастильних матеріалів: 10 тонн бензину і 31,45 тонни дизпалива. У разі непередбачених ситуацій служба уклала 117 договорів на залучення додаткової техніки з підприємствами районів.
«У повному обсязі підготовлені 18 майданчиків для тимчасового зупинення транспортних засобів, виробничі бази, як стаціонарні — 5 одиниць, так і тимчасові — 43 одиниці. В області подбали і про облаштування тупиків, запаси зимового спецодягу та взуття. Крім того, до роботи в період несприятливих погодних умов готові 56 пунктів обігріву», — доповів начальник Служби автодоріг області Євген Зражевець.
Також він зазначив, що для інформування учасників дорожнього руху в несприятливий період на території області встановлено дорожні знаки «Слизька дорога» з табличками «Ожеледь» у кількості 2897 штук.
Щодо готовності до роботи об’єктів житлово-комунального господарства області в складних погодних умовах директор департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури ХОДА Сергій Магдисюк розповів: «Наразі на опалення працює 780 котелень, опалюється 8381 житловий будинок з централізованим опаленням, а також об’єкти соціальної сфери: 709 дитячих садків, 790 шкіл і 1035 закладів охорони здоров’я. Всі котельні працюють в штатному режимі. Для реагування на випадок надзвичайних аварійних ситуацій і оперативної взаємодії у департаменті, а також на комунальних підприємствах області, цілодобово працюють диспетчерські служби».
За інформацією Харківобленерго, на випадок надзвичайних ситуацій на електромережах області підприємством сформовано аварійний запас: опор — 300 штук, кабельно-дротової продукції — 24 кілометри, силових трансформаторів — 20 штук.
«35 аварійних бригад Харківобленерго працюють цілодобово. Так само працюють й диспетчерські. Резервні бригади переведені на посилений режим роботи. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених погодними умовами, додатково будуть задіяні сили і засоби компанії: 1123 працівника і 470 одиниць техніки», — повідомив начальник управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА Олексій Белоцький.
В районах області також все підготовлено для розгортання додаткових пунктів обігріву, роздачі гарячої їжі для соціально незахищених верств населення, прийому й видачі теплих речей.