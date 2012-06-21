6—7 січня в Україні очікують на різке зниження температури у зв’язку з вторгненням арктичного повітря. Та вже відучора через хуртовини на заході України обмежили рух транспорту. Зокрема на Закарпатті у зв’язку із сильним снігопадом та заметами на всіх перевалах з 10 години 4 січня тимчасово обмежено рух великовагового та пасажирського транспорту, повідомляє ДСНС.
За інформацією Укравтодору, на Львівщині обмежено рух великовагового транспорту на ділянці дороги М-06 Київ — Чоп, км 621 — км 702 (від м. Стрий до межі із Закарпатською областю).
Там очікують на сильний сніг та пориви вітру до 23 м/с. Зокрема в горах Львiвської областi та високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки. «Тож закликаємо туристів утриматися від походів у гори», — повідомляє ДСНС.
6—7 січня вночі стовпчики термометрів опустяться до 13—19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20—26°), вдень до 11—17° морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6—13°, зазначає Укргідрометцентр.