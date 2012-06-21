На Донеччині на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Новотроїцьке» українські правоохоронці під час перевірки 15 вантажних фур, якими гуманітарний штаб «Допоможемо» (фонд Ріната Ахметова) перевозив продуктові набори для жителів тимчасово окупованих територій, виявили радіостанції та складові до них. Певна річ, ця «гуманітарна допомога» передбачена аж ніяк не для пенсіонерів: як уточнили в обласній прокуратурі, 36-річний водій вантажівки намагався перевезти через блокпости радіостанції, щоб передати їх у Донецьку представникам проросійських незаконних збройних формувань «ДНР».
За клопотанням прокуратури Донецької області цей житель Донецька заарештований на 60 діб і перебуває у СІЗО. Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 КК України (сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ управління СБУ в Донецькій області, триває.
Водночас у оприлюдненій заяві штабу «Допоможемо», де його керівники, посилаючись на угоду з перевізниками, вважають неприйнятним перевезення заборонених предметів, фігурують двоє причетних до інциденту осіб: «Ми вважаємо, що дії двох водіїв поставили під загрозу доставляння допомоги найбільш незахищеним — людям похилого віку та дітям, і зробимо все можливе, аби перевезення допомоги було відновлено, а винних покарано».