Ушосте відбувся конкурс на найкращу дитячу письмову роботу про свою родину «Моя чудова сім’я» з ініціативи Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання. Цього літа встановлено своєрідний рекорд: у загальноміському соціальному проекті взяли участь 66 школярів 7—16 років. Вони подали на розгляд журі різножанрові твори, в яких головними героями виступають їхні рідні.
Названо 12 переможців, родини яких одержали призи — путівки на літній відпочинок в одному з найкращих дитячих таборів «Чайка», троє — на базі відпочинку «Сонячна галявина» на мальовничій околиці Сум, а троє золотих призерів — Сергій Ротт, Єгор Дубровський та Ольга Моїсеєнко з рідними вирушили на берег Азовського моря до пансіонату «Сокіл».