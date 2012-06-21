У першому півріччі цього року українські прикордонники затримали 1059 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
«Із них 314 осіб затримані за незаконний перетин кордону, а решта — за порушення правил перебування іноземців в Україні та інші правопорушення», — йдеться у повідомленні. У відомстві також зазначають, що найбільше нелегальних мігрантів було затримано на кордоні з Молдовою — 717 осіб. Водночас на кордоні з країнами ЄС було затримано 272 нелегали. Найчастіше незаконних мігрантів затримували на кордоні зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією. За статистикою відомства, серед затриманих незаконних мігрантів найбільше виявилося громадян Молдови, Росії, Грузії, Туреччини, Азербайджану, Бангладеш, В’єтнаму, Індії та Вірменії.
Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі триває спільна спеціальна операція «Кордон-2017». До неї залучено представників правоохоронних органів держави, ЗСУ, Європейського агентства FRONTEX та прикордонних відомств суміжних держав, окрім Росії.