Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Рішенням своєї політради «Партія миру і розвитку» виключила зі свого осередку Нелю Штепу. Більше того — колишні однопартійці мають намір ще й позбавити її мандата депутата міської ради, отриманого на недавніх виборах саме від згаданої політичної сили. Причиною цього стало те, що Неля Штепа, яка знову балотувалася на посаду міського голови Слов’янська і не вийшла до другого туру, далі підтримала кандидата від ОПЗЖ Павла Придворова, хоча її партія голосувала за представника «Опозиційного блоку» Вадима Ляха.

Саме Неля Штепа була головою міськради Слов’янська в той період, коли у квітні 2014 року місто захопили «наши рібята» — диверсійна група на чолі з громадянином РФ і співробітником ФСБ Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Слов’янськ звільнили у липні того ж року, а Штепу затримали правоохоронці із звинуваченнями «посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей». У 2017-му її звільнили з-під варти, а суди постійно переносилися з різних причин, а в останній рік ще й, зважаючи на погіршення епідемічної ситуації після поширення COVID-19.

У Слов’янську ставлення до Нелі Штепи досі досить неоднозначне: оскільки досі є немало її прихильників, тож вона й спробувала знову очолити місто і вже обралася депутатом міськради.