Нацбанк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за підтримки Світового банку вирішили вдосконалити механізми врегулювання неплатоспроможності банків. Це не спонтанний крок, а зобов’язання нашої країни гармонізувати вітчизняне законодавство з нормами євродиректив, зокрема №2014/59/ЄС. Реалізація проекту передбачає вдосконалення підходу до відновлення діяльності та потребуватиме законодавчих змін. Тому вищезгадані організації запропонували ключові заходи для поліпшення нормативної бази, які було викладено в так званій Записці з основними рекомендаціями.
У цьому документі наголошено, що так звані тригери для оцінювання платоспроможності та загалом нормального стану банку виявляють великі його проблеми в той час, коли фінустанові вже нічим не можна допомогти. І зрозуміло, що її ставлять у чергу на ліквідацію.
А все треба робити заздалегідь: оцінювати кількісні та якісні показники роботи банку. І ще задовго до формування неминучого краху влада повинна зробити все, щоб допомогти установі. Тому Нацбанку України слід розширити повноваження.
«Протягом банківської кризи 2014—2016 років успішні операції з відновлення платоспроможності банків були рідкісним явищем. Цей процес було унеможливлено через брак у регулятора необхідних повноважень з раннього втручання і занадто пізніх тригерів визнання банків проблемними та неплатоспроможними. Саме тому необхідно вдосконалити режим відновлення діяльності та врегулювання неплатоспроможності банків для кращої готовності до потенційних фінансових викликів і створення потужних державних механізмів антикризового управління», — вважає перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова.
Як це буде практично? Один із заходів — упровадження механізму перспективного планування відновлення та врегулювання діяльності банків. Від банків вимагатимуть розробляти плани відновлення діяльності протягом відповідного перехідного періоду із встановленням спрощених вимог до таких планів для невеликих банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розроблятиме плани врегулювання неплатоспроможності (resolution plan).
Якщо згідно з цими документами, у банку з’являтимуться проблеми, то регулятор зможе вплинути на те, що треба буде, приміром, частково або повністю відсторонити керівництво фінустанови або внести зміни до її структури чи стратегії діяльності.
Усе це буде зручно пересічним вкладникам або просто клієнтам банків, які завжди в цих прикрих випадках брали на себе основний удар.
«Відповідно до міжнародної практики, оновлений механізм врегулювання неплатоспроможності дасть змогу зняти з плечей платників податків тягар основних витрат, оскільки ефективність цього механізму полягає у першочерговому поглинанні збитків від неплатоспроможності банку його акціонерами, — вважає заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.
За його словами, за новими механізмами, узгодженими з європейськими документами, передбачається посилення обміну інформацією між Нацбанком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Його мають здійснювати в режимі реального часу або в максимально наближеному до нього режимі, що дасть змогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мати всю інформацію.