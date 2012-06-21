Пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги відкрили у селищі Велика Березовиця, що неподалік Тернополя, інформує телеканал ІНТБ. Там чергуватиме одна бригада: лікар, фельдшер і водій. Загалом же працюватимуть чотири зміни. У розпорядженні медиків — один автомобіль швидкої допомоги, укомплектований, як запевняють, усім необхідним.
«Відкриття цього пункту дасть змогу надавати екстрену невідкладну допомогу мешканцям селища Велика Березовиця, а їх тут проживає понад 8 тисяч осіб. Через населений пункт також проходить траса Тернопіль—Чернівці, де стається багато дорожньо-транспортних аварій», — розповів директор комунального закладу облради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайло Джус.
Він також повідомив, що цього року мають намір відкрити такий же пункт у Бучацькому районі, підстанцію на масиві «Дружба» у Тернополі, та оперативно-диспетчерську службу в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.