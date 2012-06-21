Фахівці департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА взяли участь у селекторній нараді Мінаграполітики і продово-льства та підбили попередні підсумки комплексу весняно-польових робіт.
За даними директора Департаменту Вадима Фіоктістова, на території Запорізької області агрометеорологічні умови для вегетації сільгоспкультур та плодових дерев ускладнювались через прохолодну, в окремі дні із заморозками, та бездощову погоду.
Через відсутність ефективних опадів на всій території області зберігається дефіцит продуктивної вологи, як в орному, так і метровому шарі ґрунту. Тиждень тому в метровому шарі ґрунту було всього 44-
На посівах озимої пшениці почалося колосіння та цвітіння колосу. Стан посівів наразі переважає добрий. Усього під урожай 2017 року посіяно озимих колосових на площі 665 тисяч гектарів. Ярі культури посіяні на площі 857 тисяч гектарів (98%). На полях області завершується сівба проса, якого посіяно на 5 тисячах гектарів (44 %).
Проводиться обробка посівів отрутохімікатами, гербіцидами та підживлення посівів. Дозрівання зерна ярого ячменю згідно з агрометеорологічними розрахунками у південних районах почнеться у строки, близькі до звичайних – 2-6 липня, у північно-східних районах - 8-12 липня. Цьогорік площа зернових до збирання складе 900 тисяч гектарів, аграрії планують зібрати врожай майже 2,4 мільйона тонн зерна.