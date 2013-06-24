Швейцарська компанія і найбільший у світі виробник харчових продуктів Nestlé вирішила обмежити свою роботу в росії через її агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізікомпанії.

«Ми зупиняємо роботу брендів Nestlé, таких як KitKat і Nesquik серед іншого», - заявили у

У компанії додали, що вже зупинили імпорт та експорт необхідних товарів в та з росії, припинили рекламу та призупинили всі капітальні інвестиції в країні.

«Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо росії», - підкреслили у швейцарській компанії.

Водночас компанія заявляє, що продовжить в росії свою діяльність, яка буде зосереджена на забезпеченні основних продуктів харчування, таких як дитяче й медичне харчування.

Nestlé наголошує, що якщо у компанії буде якийсь прибуток від діяльності в росії, то вона передасть його організаціям, що надають гуманітарну допомогу.

«Хоча ми не очікуємо отримати прибуток в країні або сплачувати будь-які відповідні податки в осяжному майбутньому в росії, будь-який прибуток буде переданий організаціям гуманітарної допомоги», - зазначили у компанії.

Раніше Президент Володимир Зеленський у зверненні до швейцарського народу наголосив на неприпустимості роботи іноземного бізнесу в рф і підкреслив, що швейцарська компанія Nestlé продовжує працювати в росії.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року президент російської федерації володимир путін розпочав новий етап війни проти України. Російські війська руйнують міста та селища України з використанням артилерійських систем залпового вогню, авіаційних ударів та ракетних атак.