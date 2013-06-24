80% всіх водійських посвідчень, які замовили наші громадяни за кордон поштою, припадають на Республіку Польщу. Також ця послуга МВС вже доступна нашим громадянам в Німеччині, Чехії та Італії. Невдовзі перелік подібних послуг МВС збільшиться. Про це повідомив в етері Національного телемарафону «Єдині новини» Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, перелає Урядовий портал.

«МВС разом з Мінцифри запускає ще такі послуги як онлайн перереєстрація авто, також ми практично готові запустити й онлайн оформлення та доставку поштою номерних знаків, тож у наших громадян в застосунку Дія перелік онлайн послуг суттєво розшириться», - наголосив очільник МВС.

Зокрема, він відзначив, що за 2023 рік МВС разом з Мінцифри провели масштабну роботу з цифровізації послуг, що значно підвищує комфортність їх надання для громадян.