У столичному кінотеатрі «Київ»за підтримки Посольства США в Україні 2—6 березня відбудеться шостий Фестиваль американського кіно «Незалежність». Документальна програма фестивалю 5—7 березня буде показана в Харкові.
Він стане одним із заходів, присвячених відзначенню 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та США, повідомляє прес-служба фестивалю.
«Як і в попередні роки, в Києві фестиваль представить глядачам різнопланову добірку документальних та ігрових фільмів, що яскраво відображають тенденції американського незалежного кіно. У документальних фільмах фестивалю, ретельно відібраних експертами американської ініціативи «American Film Showcase», за традицією піднімаються гострі питання, які хвилюють зараз не тільки американське суспільство», —ідеться в повідомленні.
Усі фільми демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами.
У рамках фестивалю американського кіно «Незалежність»працюватиме творча лабораторія для молодих художників «Інді ЛАБ». Учасники курсу працюватимуть над короткометражним фільмом тривалістю 5—10 хвилин, матимуть змогу відвідати групові семінари та індивідуальні консультації.
Детальніше про програму, гостей, розклад показів і майстер-класів можна дізнатися на сайті aiffua.com.
Квитки на покази у Києві вже у продажу.