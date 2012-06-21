На Вінниччині з торішнього жовтня працює пересувний цифровий мамограф для виявлення та профілактики раку молочної залози, придбаний за сприяння обласної влади у межах українсько-американського благодійного проекту «Незабутня Квітка». Проект приурочено пам’яті американської співачки українського походження Квітки Цісик, життя якої обірвала онкологічна хвороба. За цей час медичний персонал обласного клінічного онкологічного диспансеру обстежив у сільській місцевості понад 1700 жінок. Майже у третини оглянутих виявлено патологію, а в 9 діагностовано рак молочної залози. 483 особи направили до онкодиспансеру для проведення подальшого обстеження та лікування.
«Проблема раку молочної залози вкрай актуальна. Щороку в області діагностуємо його у понад 550 жінок», — повідомив доктор медичних наук голова ГО «Асоціація онкологів Поділля» Володимир Шамрай.
Під час прес-конференції, присвяченої 10-річчю проекту «Незабутня Квітка», депутат обласної ради Людмила Станіславенко назвала великою перемогою те, що жінки в області мають змогу безкоштовно обстежитися. На часі питання про придбання ще одного приладу. Вона щиро дякувала засновникові проекту за ініціативу, знайомство із творчістю Квітки Цісик, популяризацію української мови в Америці й порятунок жінок.
«Вінниця увійшла в моє серце золотими літерами, в історію — десятиріччям програми «Незабутня Квітка», яка продовжує своє життя, рятуючи українських жінок. Приємно, що мамограф у професійних руках. Щиро вдячний за підтримку й розуміння справи голові обласної державної адміністрації Валерієві Коровію», — зазначив засновник проекту «Незабутня Квітка» Алекс Гутмахер.
Цьогоріч проектом передбачено придбати пересувні мамографи ще для кількох областей.