На Полтавщині вже приймають заяви на виплату частини невикористаної суми субсидій. Усього на це мають право 87 104 особи. З них 86 855 — з газопостачання та 249 — з електропостачання для індивідуального опалення. Загальна сума частини невикористаної субсидії, що підлягає монетизації, — 52,97 мільйона гривень.
Субсидію в опалювальний період отримували 376 тисяч сімей. Її середній обсяг становив 1954 гривні. Усього в області 588 тисяч сімей, з них субсидію отримують 64%.
— Програма житлових субсидій не втрачає актуальності. Нею користуються 365 тисяч сімей. Тому важливо, щоб люди отримали належні їм виплати вчасно,— сказав голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Усім, хто може претендувати на компенсацію, надіслано листи щодо порядку виплати. Нині вже прийнято майже 6 тисяч заяв на її проведення. Їх більшість — 5,3 тисячі — від субсидіантів, які зекономили газ.
Як розповіла директор департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко, на особливому контролі перебуває питання перепризначення субсидій на наступні 12 місяців.
— На те, щоб перепризначити субсидію в максимально стислі строки, спрямовано роботу всіх органів соцзахисту населення, працюємо й у вихідні, — повідомила вона.
І зазначила, що з об’єктивних причин у довідках і платіжках за травень не відображено суму субсидії. Та все буде компенсовано наступного місяця.
— Ми почали перепризначення цього тижня, тому що зміни до постанови Кабміну внесено 26 квітня, а набрали вони чинності 1 травня. Згідно із цими змінами, в розрахунок беремо доходи не минулого року, а останній квартал минулого і перший квартал нинішнього. А за нього дані від ДФС ми отримали тільки тиждень тому. Тому в нас терміни для призначення скорочено. Але кожну справу переглянемо і кожній сім’ї доставимо повідомлення, — наголосила посадовець.