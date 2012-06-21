Росія здійснює незаконну видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з метою використання цього як приводу для поновлення агресії проти України.

Про це йдеться у дописі у Твітері постійного представництва Литви при міжнародних організаціях у Відні.

"Паспортизація (видача Росією паспортів в ОРДЛО – ред.) – це ніщо інше, як casus belli (привід для війни – ред.) для подальшої агресії Росії проти України", – зазначається у повідомленні.

У литовській дипмісії вказали на те, що видані на тимчасово окупованих територіях сходу України російські паспорти не визнаються міжнародною спільнотою. "Їх єдина мета – надання Росії casus belli для виправдання атаки проти України", – зазначили литовські дипломати.