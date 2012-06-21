Відбулася перша зустріч нової наглядової ради нещодавно націоналізованого ПриватБанку та обрано її очільника. Ним став Енгін Акчакоча (фінансист і автор програми реформування банківської системи Туреччини). Так сьогодні, за його словами, на практиці впроваджують краще корпоративне управління в найбільшому банку України. Новий склад наглядової ради державного ПриватБанку сформовано з кращих світових фахівців. Більшість її членів є представниками міжнародних фінансових організацій.
Так, до складу наглядової ради ПриватБанку входять керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі Франсіс Маліж, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта, фінансист, автор реформи фінсектору в Ірландії Стівен Сіліг, уповноважений з перспективних проектів НАК «Нафтогаз України» Сергій Алексеєнко.
«Переконаний, Енгін Акчакоча, якого обрано головою ради банку, чудово впорається з новими обов’язками, — відреагував на цю подію міністр фінансів Олександр Данилюк. — Енгін — легендарний банкір, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а нині відбудовуватиме найбільший банк у нашій державі».
На думку міністра фінансів, найголовніше, що нова наглядова рада справді незалежна.
Віднині вона ухвалюватиме рішення не в інтересах певних людей чи бізнес-кіл, а в інтересах держави та згідно із законом. Красномовно, що засідання наглядової ради — зібрання, на якому обирали голову та незалежного аудитора для підтвердження щорічної звітності банку, відбувалося без профільного міністра, який у складі української делегації представляє інтереси держави на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»