Питання посилення економічного співробітництва між Україною та Словаччиною обговорили під час зустрічі в Києві Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр економіки Словацької Республіки Карел Гірман. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україну та Словаччину єднають тісні економічні зв’язки, які останнім часом лише посилюються. За підсумками 9 місяців зафіксовано зростання товарообігу між країнами на 30%. І є потенціал для подальшого росту. Зокрема, Україна має можливості суттєво збільшити поставки залізної руди до Словаччини», - розповіла Юлія Свириденко.

Сприятиме посиленню торгівлі між країнами й продовження на рік дії Угоди про вантажні перевезення автотранспортом. Нині щодо цього питання тривають перемовини між Україною та ЄС. Як зазначила Юлія Свириденко, Україна сподівається на підтримку Словаччини.

Враховуючи інтеграцію в ЄС нашій державі цікавий відповідний досвід Словацької Республіки. Також Україна сподівається на підтримку Словаччини в питанні інтеграції в ринки Європейського Союзу.

Під час зустрічі сторони приділили багато уваги питанням розвитку транспортних коридорів, усуненню вузьких місць в логістиці. Зокрема, йшлося про перспективи розвитку переходів в Ужгороді транспортних коридорів Чоп-Кошице, Мукачево-Кошице тощо.

Як підкреслив Карел Гірман, Словаччина надзвичайно зацікавлена в розширенні можливостей транспортного сполучення з Україною.