Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевська. На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Олевського ВП, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.
За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розборок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.
Внаслідок вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо — жителі Олевського району та ще троє —львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.
Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), хуліганство (ч.4 ст.296) Кримінального кодексу України. Наразі встановлено частину учасників конфлікту та усі їхні транспортні засоби. Тривають подальші дії.
Відділ комунікації поліції Житомирської області