Латвійська авіакомпанія airBaltic повідомляє, що ухвалила рішення до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Delfi.

«Безпека наших пасажирів та співробітників – головний пріоритет airBaltic. Компанія перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію та дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією та готова коригувати свій графік польотів за потреби», - йдеться в поясненні авіакомпанії.

Цього тижня airBaltic планує виконувати рейси щодня між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.

Через тимчасове часткове призупинення польотів авіакомпанія скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси (нічні) між Одесою та Ригою. Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами зазначених рейсів та запропонує їм перенести бронювання на інші рейси.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.

При цьому він звинуватив Україну в ескалації нинішньої ситуації в ОРДЛО, заявивши, що Росія зробила все, щоб зберегти територіальну цілісність України. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка нібито діє на Донбасі агресивно.