Синоптики розповіли про погоду на початку квітня. Сонячних днів буде мало, по всій Україні очікуються дощі та нічні заморозки.

Прогноз погоди в регіонах

Синоптики стверджують, що майже по всій Україні другий місяць весни розпочнеться дощами. Фахівці pogoda.meta.ua розповіли про погоду у регіонах:

У Сумах, Чернігові та північних областях перший тиждень квітня виявиться похмурим, подекуди з дощами та нічними заморозками до –2°С. Денна температура коливатиметься від +5°С до +10°С.

У південному регіоні України та у Миколаєві, Херсоні квітень почнеться дощами та подекуди туманом, сонячних днів буде мало. Вдень тепло від +9°С до +13°С.

На заході, а також у Львові та Івано-Франківську буде сонячно, переважно без опадів. Денна температура сягатиме +13°С, вночі подекуди заморозки до –2°С

На сході України, у Харкові, Луганську та Донецьку на початку місяця очікуються дощі з мокрим снігом та нічні заморозки до –3°С. Повітря прогріється лише до +5°С.

У Києві та центральному регіоні сонячних днів буде мало, переважно дощі, подекуди з мокрим снігом та денною температурою від +7°С до +11°С.

Що говорить народний календар

На перший тиждень квітня припадає свято Благовіщення. Народ помітив:

На Благовіщення весна зиму поборола, але не варто забувати і про знамениті Благовіщенські морози.

Якщо на Благовіщення вранці морозно, то після нього сорок ранків будуть холодними.