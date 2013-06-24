Нідерланди й надалі будуть підтримувати енергетичний сектор України, а також зацікавлені у поглибленні співпраці у сталій енергетиці та децентралізації генерації. Про це йшлося на зустрічі заступника Міністра енергетики України Ярослава Демченкова з делегацією Королівства Нідерландів на чолі з Міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва у галузі розвитку країни Джеффрі ван Льовеном. Зустріч відбулася на одному з енергетичних об’єктів, який було пошкоджено під час російських атак. Про це повідомляє Урядовий портал.

Джеффрі ван Льовен висловив захоплення роботою і стійкістю українських енергетиків та привітав Україну з рішенням Європейської Ради розпочати переговори про вступ України до ЄС, наголосивши на перспективах повної інтеграції українського і європейських енергетичних ринків.

«Україна має високий потенціал розвитку енергетичної галузі. Ми не чекаємо завершення війни і вже працюємо над проектами, які дозволять посилити стійкість і гнучкість нашої енергосистеми. Враховуючи успішну політику з відмови Нідерландів від викопного палива та значне збільшення потужностей ВДЕ, ми пропонуємо долучатися до проектів в Україні - у сонячній, вітровій генерації. Водночас українські фахівці, які отримали надзвичайний досвід в умовах воєнних викликів, можуть поділитися з нідерландською стороною своїми знаннями», - наголосив Ярослав Демченков.

Від імені Міністра енергетики Германа Галущенка заступник міністра подякував Нідерландам за допомогу українському енергетичному сектору, зокрема, у відновленні та ремонті енергетичної інфраструктури. Нідерланди виділили близько 650 мільйонів євро на підтримку нагальних потреб України (з них понад 120 мільйонів - на енергетику) та спрямували 84 партії гуманітарної допомоги загальним обсягом понад 1 000 одиниць енергетичного обладнання.

Також заступник Міністра ознайомив гостя зі станом видобутку природного газу в Україні та окреслив перспективи залучення нідерландських трейдерів до зберігання природного газу в українських підземних газових сховищах. Окрім цього, він звернувся до нідерландської сторони з пропозицією долучити Україну до навчальної програми перекваліфікації працівників нафтогазової та вугільної галузі для роботи у сфері ВДЕ.