У Верхній палаті парламенту (Сенаті) Нідерландів сьогодні відбудеться голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Відповідно до порядку денного, голосування відбудеться у другій половині дня. Зокрема, час голосування вказано з 13.41 до 13.50 (14.41 та 14.50 відповідно за Києвом).
Як показало обговорення депутатами цього питання 23 травня, є всі підстави вважати, що результат голосування буде позитивним, — у Сенаті є більшість для підтримки ратифікації Угоди про асоціацію.
Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.