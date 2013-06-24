Уряд Німеччини спрямував додаткові кошти на підтримку телеком-компаній на деокупованих територіях України в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business. 70 українських телеком-компаній можуть отримати до 10 000 євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях. Це дасть змогу українцям швидше повернутися у визволені домівки, навчатися, працювати й спілкуватися з близькими онлайн.

«Уже 20 місяців росія намагається залишити Україну повністю офлайн. Ворог зруйнував чверть усіх інтернет-мереж, а через значні збитки понад 90 провайдерів перебувають на межі банкрутства. Саме тому одне з топзавдань Мінцифри — створити умови та знайти можливості, щоб підтримати телеком-ринок і пришвидшити відновлення інтернету», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Отримати грант мають право телеком-компанії, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Грантові кошти можна витратити на обладнання та матеріали, оплату рахунків за електроенергію, орендну плату, виплати, необхідні для утримання мереж, зарплати працівникам. Подати заявку потрібно до 30 листопада.

«Необхідно підтримати операторів широкосмугового зв’язку, щоб вони залишалися в бізнесі й могли відновити інтернет-з’єднання для громадян, бізнесу та органів влади на деокупованих територіях України. Для цього Німеччина надає гранти», — пояснив директор програми EU4Business, GIZ Хаген Еттнер.

Безповоротну фінансову допомогу (гранти) українським операторам телекомунікаційних послуг на деокупованих територіях надають у межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA (Resilience/Recovery Accession — Competitiveness — Trade) /EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку ініціювали ЄС та уряд Німеччини, повідомляє Мінцифри.