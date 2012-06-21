З упевненою перемогою на президентських виборах, які завершилися 12 лютого 2017 року, привітав у телефонному режимі Президент Петро Порошенко німецького колегу Франка-Вальтера Штайнмаєра.
«За час перебування на посаді міністра закордонних справ ФРН ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшої розбудови дружби між нашими народами вже у вашій новій президентській якості», — наголосив глава держави.
Петро Порошенко підкреслив провідну роль, яку Німеччина та її політичне керівництво відіграє у процесі відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Докладно обговорено ескалацію російської агресії на Донбасі, загострення гуманітарної ситуації поблизу Авдіївки, де російські бойовики обстрілюють цивільні об’єкти і зокрема блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання цілого регіону.
Петро Порошенко висловив очікування, що у березні буде продовжено чинність так званого кримського пакета санкцій, повідомляє департамент прес-служби АП. Сторони схвалили досягнутий прогрес між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо безвізового режиму для українців і висловили сподівання, що це питання буде формалізовано вже найближчим часом.
Петро Порошенко запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну з візитом.
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«Урядового кур’єра»