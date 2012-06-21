Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе 10 мільйонів доларів до інвестиційного фонду для малих і середніх підприємств України.
Про це 14 серпня повідомли в посольстві Німеччини в Україні, передає «Інтерфакс-Україна».
Фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) полегшить підприємствам малого та середнього бізнесу в Україні доступ до довгострокового фінансування.
«Цією участю Німеччина зміцнює свою позицію як однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій в українську економіку. Участь Німеччини є сигналом для інших приватних та інституціональних інвесторів», – йдеться в повідомленні посольства.
У дипломатичному представництві розповіли, що фонд інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість, а також підприємства електронної торгівлі та охорони здоров'я.
У німецькому посольстві уточнили, що фінансований фонд насамперед орієнтується на малі та середні підприємства, які потребують капіталу для власного зростання і, як свідчить досвід, створюють особливо багато нових робочих місць.
Німецькі дипломати додали, що є намір довести капітал фонду Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) до 150 мільйонів доларів.