Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина та Франція спільно стоять на боці України.

«Німеччина та Франція разом стоять на боці України як частина європейської сім'ї. Ми виступаємо за Європейський Союз, який виступає за мир і свободу, за демократію та верховенство права», - написав Шольц у твіттері у ніч на вівторок.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ.Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. Збройні сили України, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.